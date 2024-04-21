الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أون لاين، كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الغاز لشهر أبريل 2024

كيفة الاستعلام وسداد
كيفة الاستعلام وسداد فاتورة الغاز، فيتو

تتيح وزارة البترول ممثلة في الشركات التي تقدم للجمهور خدمة الغاز الطبيعي حيث تقدم تسهيلات في خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز  الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي، في ظل اهتمام وزارة البترول  والثروة المعدنية  بتقديم خدمات أونلاين للجمهور. 

وفي هذا التقرير توضح "فيتو" الطريقة الصحيحة للاستعلام عن فواتير الغاز لشهر ابريل 2024
ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز  لشهر ابريل 2024 أون لاين من خلال الخطوات التالية

Advertisements

1. ابدأ بالتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد،  او ناتجاس حيث ستجد على الموقع، قسمًا مخصصًا للعملاء يوفر كل المعلومات والأدوات الضرورية للاستعلام عن الفواتير وطرق الدفع.
2. لاستكمال الاستعلام، سجل دخولك في القسم المخصص باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، إذا لم تكن تمتلك حسابًا، يمكنك إنشاء واحد بتقديم معلومات أساسية مثل رقم العقار والوحدة السكنية.

3. كما ستجد في حسابك قسمًا مخصصًا لفواتير الغاز حيث يمكنك رؤية قائمة بفواتيرك الحالية والسابقة، هذه الفواتير تشمل التكلفة الإجمالية وتواريخ الاستحقاق لكل منها.
4. يمكنك النقر على فاتورة محددة لفحص تفاصيلها بشكل أعمق، بما في ذلك تكاليف الخدمات المقدمة والأسباب وراء التحصيلات.
5. التفاصيل الدقيقة للفاتورة: اختر فاتورة لمعرفة تفاصيلها الكاملة لفهم التكاليف وسبب تحصيلها.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر إبريل 2024

تتيح شركات الغاز «ناتجاس وبتروتريد» دفع فواتير الغاز بعدة طرق أما عن طريق المحصلين الرسميين، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري

طرق دفع فاتورة الغاز أون لاين

يمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال إحدى الطرق التالية:
- المحفظة الإلكترونية الخاصة بك في شركات الاتصالات المختلفة.
- من خلال خدمات كاش أو فوري.
- يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.
- ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الآلي.
- الدفع من خلال خدمات أمان أو مصاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استعلام عن فاتورة الغاز الخدمات الالكترونية الوحدة السكنية تحول الرقمي خدمات اونلاين شركة بتروتريد وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول الموقع الرسمي لشركة بتروتريد

مواد متعلقة

شادي محمود مديرا عاما للسوق الداخلي بمصر للبترول

البترول: استيراد وقود بـ3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024

البترول: مركز التميز للتحول الطاقي يخدم أهداف التنمية المستدامة

التشكيل الوزاري الجديد 2024، كشف حساب طارق الملا في وزارة البترول

وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة النيل لتسويق البترول

طارق الملا: للمرأة دور مهم في مسيرة نجاح قطاع البترول

البترول: إيجاس تستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئرا استكشافيا بالدلتا والبحر المتوسط

وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة بتروجت

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية