أون لاين، كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الغاز لشهر أبريل 2024

تتيح وزارة البترول ممثلة في الشركات التي تقدم للجمهور خدمة الغاز الطبيعي حيث تقدم تسهيلات في خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي، في ظل اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم خدمات أونلاين للجمهور.

وفي هذا التقرير توضح "فيتو" الطريقة الصحيحة للاستعلام عن فواتير الغاز لشهر ابريل 2024

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ابريل 2024 أون لاين من خلال الخطوات التالية

Advertisements

1. ابدأ بالتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، او ناتجاس حيث ستجد على الموقع، قسمًا مخصصًا للعملاء يوفر كل المعلومات والأدوات الضرورية للاستعلام عن الفواتير وطرق الدفع.

2. لاستكمال الاستعلام، سجل دخولك في القسم المخصص باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، إذا لم تكن تمتلك حسابًا، يمكنك إنشاء واحد بتقديم معلومات أساسية مثل رقم العقار والوحدة السكنية.

3. كما ستجد في حسابك قسمًا مخصصًا لفواتير الغاز حيث يمكنك رؤية قائمة بفواتيرك الحالية والسابقة، هذه الفواتير تشمل التكلفة الإجمالية وتواريخ الاستحقاق لكل منها.

4. يمكنك النقر على فاتورة محددة لفحص تفاصيلها بشكل أعمق، بما في ذلك تكاليف الخدمات المقدمة والأسباب وراء التحصيلات.

5. التفاصيل الدقيقة للفاتورة: اختر فاتورة لمعرفة تفاصيلها الكاملة لفهم التكاليف وسبب تحصيلها.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر إبريل 2024

تتيح شركات الغاز «ناتجاس وبتروتريد» دفع فواتير الغاز بعدة طرق أما عن طريق المحصلين الرسميين، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري

طرق دفع فاتورة الغاز أون لاين

يمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال إحدى الطرق التالية:

- المحفظة الإلكترونية الخاصة بك في شركات الاتصالات المختلفة.

- من خلال خدمات كاش أو فوري.

- يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

- ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الآلي.

- الدفع من خلال خدمات أمان أو مصاري.