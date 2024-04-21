الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

تيك توك تُطلق تحديثات جديدة لإرشادات المجتمع، تفاصيل

تحديثات تيك توك،
تحديثات تيك توك، فيتو

 كشفت منصة تيك توك عن إطلاق تحديثات جديدة لإرشادات المجتمع بالإضافة إلى خصائص جديدة مصمّمة لتعزيز الشفافية ومساعدة صُنّاع المحتوى في فهم سياسات المنصة والتحقق من حالة حساباتهم، بهدف تحقيق بيئة آمنة لجميع المستخدمين.

قواعد منصة تيك توك 

تمثل إرشادات المجتمع على "تيك توك" معيارًا لما هو مقبول على المنصّة، مما يضمن الحفاظ على مساحة إيجابية لجميع مستخدميها.

يتضمّن آخر تحديث للقواعد، والذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل، تعريفات محسّنة وشروحات أكثر تفصيلًا لسياسات "تيك توك"، بما يتضمن تلك المتعلّقة بخطاب الكراهية ومعلومات الصحة الخاطئة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المنصة بتمكين الإرشادات حول كيفية الإدارة والإشراف على الميّزات مثل البحث والبث المباشر وصفحة لك.

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علاوةً على ذلك، تراجع منصّة "تيك توك" معايير الشروط الخاصة بها المتعلّقة بصفحة لك لتحسينها وضمان أن تبقى مناسبة لجمهور أوسع كما  إن الحسابات التي تنشر محتوى يتعارض مع صفحة لك بشكل متكرر قد تصبح غير مؤهلة للتوصية بشكل مؤقت، مما يجعل محتواها أقل قابلية للاكتشاف في البحث، وسيحصل أصحاب هذه الحسابات من صُنّاع المحتوى على إشعار يخطرهم بشأن التقييد المفروض على حسابهم وإعطائهم الفرصة لتقديم التماس.

وأوضحت تيك توك أن فهم هذه القواعد يعد أمرًا بالغ الأهمية لصنّاع المحتوى على منصّة "تيك توك"، ولذلك تُقدّم المنصّة أيضًا إنذارًا تحذيريًا لمنتهكي إرشادات المجتمع عند انتهاكها لأول مرة، لن يتم احتساب هذا التحذير ضمن المخالفات الخاصة بالحساب ولكن ستحتسب أي انتهاكات مستقبلية لتضاف إلى رصيد انتهاكات الحساب. 

سيتم إخطار صنّاع المحتوى حول القاعدة التي انتهكوها وكيفية تقديم التماس في حال اعتقادهم بحدوث خطأ ما كما إن سياسات وقواعد الانتهاكات الخطيرة، مثل التحريض على العنف، ليست مؤهلة للحصول على هذه التحذيرات وسيتم حظر الحسابات التي تنتهكها على الفور. 

كما تطلق منصّة "تيك توك" أيضًا أداة جديدة لصنّاع المحتوى تُدعى "التحقّق من الحساب" وتتيح لهم الاطلاع على آخر 30 منشورا وحالة الحساب بشكل سريع وذلك لتقديم دعم إضافي لهم.

تساعد هذه الخاصية صنّاع المحتوى على تقييم ما إذا كان حسابهم في وضع جيد وإبلاغهم إن كان وصولهم إلى بعض الميزات مُقيّد، مثل التعليقات أو الرسائل الخاصة بسبب الانتهاكات، وكذلك إن أزيل محتواهم بسبب انتهاك القواعد ومنعه من الوصول إلى صفحة لك. تعتبر هذه الميزة إضافة إلى صفحة "حالة الحساب" الحالية التي قُدّمت العام الماضي بهدف السماح لصنّاع المحتوى بفهم كيف يمكن لمحتواهم وسلوكهم أن يؤثر على مكانتهم في المنصّة وكيف يمكنهم تقديم التماس إن كان لديهم اعتقاد بأن القرارات المتخذة خاطئة.

كما تُقدّم منصّة "تيك توك" أيضًا مدوّنة قواعد سلوك صنّاع محتوى منصّة "تيك توك" بالإضافة إلى إرشادات المجتمع المحدّثة والتي سيبدأ تطبيقها في الأسابيع المقبلة.

توقعات صناع المحتوى 

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 وتحدّد هذه المعايير توقعات صنّاع المحتوى المشاركين في برامج منصّة "تيك توك" وميزاته وفعّالياته وحملاته التي يُمكنهم متابعتها على المنصّة وخارجها، بالإضافة إلى إرشادات المجتمع وشروط الخدمة. تمثّل المشاركة في برامج "تيك توك" فرصة تأتي مع مسؤوليات إضافية وستزيد قواعد السلوك من شعور صناع المحتوى بالطمأنينة بأن المشاركين الآخرين يستوفون هذه المعايير أيضًا.

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تيك توك مدو نة ارشادات المجتمع منصة تيك توك صناع المحتوي

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