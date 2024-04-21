الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

التوقيت الصيفي،فيتو
التوقيت الصيفي،فيتو

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفى أخر جمعة فى إبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بدءًا من ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الحكومة سابقًا، بأنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي، في الموعد المقرر له خلال شهر أبريل 2024، ولا نية لتغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

 

موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، والذي استمر العمل به لما يقرب من 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتقدم الساعة لتصبح الساعة 12 صباحًا بدلًا من 11 مساءً.

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متى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفى؟


وتكون مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم خلال التوقيت الصيفى كالاتى:

يتم غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والبازرات والمولات التجارية حتى الحادية عشر مساء صباحا

مد عمل الورش داخل الكتل السكنية حتى العاشرة مساء  عدا المتواجدة بمحطات الوقود والطرق
استمرار خدمة التيك أواي  (Take – away  )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة)


يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي
 

يبدأ الجمعة المقبل 26 من الشهر الجاري، العمل بالتوقيت الصيفي، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي 


التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفى 


وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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