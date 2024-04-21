أثار تعاطف العالم، الطفل الفلسطيني المرتجف يظهر في مصر وفرحة عارمة بين النشطاء (فيديو)

الطفل الفلسطيني المرتجف، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدية للطفل الفلسطيني محمد أبو لولي، أو الطفل المرتجف من الخوف في غزة، والذي شاهده العالم وتأثر به كثيرًا، وظهر الطفل محمد ووجهه مشرق بابتسامة، أثناء تجوله في إحدى المتاجر في مصر.

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الطفل الفلسطيني المرتجف يظهر في مصر

ويظهر الطفل الفلسطيني المرتجف محمد أبو لولي مع والديه وشقيقاته الثلاثة، وهم يضحكون في أحد المتاجر في مصر، الأمر الذي أثار تعاطف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معبريت عن تأثرهم وسعادتهم لتبدل حال الطفل المرتجف، محمد اللولي من الخوف الشديد والهلع نتيجة القصف الذي تعرضت له مساكنهم، إلى الأمن والسعادة التي بدت واضحة على وجهه.

علق البلوجر أحمد عابدين فقال: " قلبي هايقف من الفرحة بضحكة الطفل محمد اللولي في بلده مصر بعد ما كان اشتهر بنظرة الرعب والرجفة لما انقصف بيته"

الخوف الشديد ينتاب الطفل محمد أبو لولي، فيتو

ورد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقال أحدهم: "الحمد لله، كان نفسي يجي عندنا من اول يوم شوفته على التليفزيون، ربنا يحفظه ونورت مصر يا محمد."، وعلق آخر فقال: "حبيبى يابنى اللهم انزل السكينة على جميع اهلنا فى فلسطين وكل مكان"

ظهور محمد أبو لولي في مصر يثير تعاطف النشطاء

وقالت إحدى الناشطات: "حمد الله على سلامتك وعقبال كل أطفال غزة يفرحوا ويتهنوا"، ورد آخر فقال: "حبيبى نورت مصر الله يحميك"

جدير بالذكر أن الطفل محمد أبو لولي، لا يتجاوز عمرة 4 سنوات، أثار تعاطف شديد من قبل العالم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يرتجف بشدة من الرعب، بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال العديد من الأماكن السكنية في غزة، حيث ظهر الطفل وهو يرتجف وآخذ في البكاء أثناء حديثه مع أحد الأطباء في غزة.

تأثر العالم كله بحالة الطفل محمد أبو لولي، أو الطفل المرتجف، بعد قصف الاحتلال لمنزله، حيث نجا محمد بأعجوبة من تحت الركام، وكان يعاني من حالة نفسية سيئة، حتى أن البعض عرض أن يتبنى الطفل تأثرًا منهم بحالته.

عائلة الطفل المرتجف تغادر غزة إلى مصر

واضطرت عائله الطفل المرتجف، محمد أبو لولي، إلى مغادرة غزة والقدوم إلي مصر في محاولة لعلاج الطفل الذي تأثر نفسيًا وبدنيًا بالأوضاع المأساوية التي خلفتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

الطفل المرتجف محمد أبو لولي في مصر، فيتتو

وجاءت أسرة الطفل المرتجف محمد أبو لولي إلى مصر منذ عدة أيام، وضمت الأسرة وائل سعد أبو لولي، والد الطفل محمد أو الطفل المرتجف، الذي وصف الأوضاع في غزة بأنها "كتير صعبة"، مؤكدًا أنه وعائلته حاولوا مغادرة غزة إلى مصر، حتى تمكنا أخيرًا من من القدوم إلى مصر.

البحث عن علاج للطفل المرتجف في مصر

وبعد نجاح محاولة أسرة الطفل المرتجف محمد أبو لولي للوصول إلى مصر، عبرت عائلته عن سعادتها وأملها في استكمال رحلة علاج محمد أبو لولي، حيث وصف والده وائل سعد حالة الطفل محمد، 4 سنوات، بأن "حالته النفسية صعبة"، مؤكدًا أنه جاء إلى مصر لأكمل علاج نجله، باحثًا عن طبيب خاص لمباشرة حالة طفله الصغير محمد واستكمال علاجه، وخاصة أن الطفل محمد يعاني من حالة نفسية صعبة، حيث قال والده "بيصيح فزعًا من رؤية الكوابيس ليلًا، ولا يزال يرتعش خوفًا كلما رأى القصف ويتذكر ما حدث".

الطفل المرتجف يغادر غزة إلى مصر، فيتو

الجدير بالذكر أن الطفل المرتجف، محمد أبو لولي، تعرض لحالة نفسية سيئة نتيجة القصف الإسرائيلي على منزل العائلة، حيث تمكن الطفل من النجاة بأعجوبة من تحت ركام المنزل المدمر، حيث ظل الطفل محمد أسفل المنزل ما يقرب من ساعتين، وكان يعاني من نوبات فزع شديدة، وأخذ يرتجف من الرعب، ولم ينطق بكلمة واحدة، حيث قال والده عن المشهد المرعب لقصف المنزل: "كنا كلنا في الدار هذه اليوم، قصفوا البيت اللي قدامنا، واستشهد 15 شخصًا، وكلنا تأثرنا بالقصف والدار كلها راحت، وشردنا على المدارس للاحتماء بها أنا ومحمد وأخواته".