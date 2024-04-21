الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط: نستهدف 800 مليار جنيه استثمارات عامة في 2024

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية عام 2024.

معدل النمو في مصر

واضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية: “نستهدف نموا بنسبة 3% بنهاية 2024  و 4.2% لعام 2025، ونستهدف استثمارات عامة بحدود 800 مليار جنيه في 2024”.

 المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية

وشاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر.

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جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.

وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

وأوضح أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016. 

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