حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الأول عربيًا وأفريقيًا ببطولة البرمجة العالمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ختام فاعليات المسابقة الدولية ومراسم توزيع جوائز الفائزين فى البطولة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

فوز فريقين من حاسبات ومعلومات عين شمس ببطولة البرمجة العالمية (ICPC)

واستضافت مصر لأول مرة بطولة البرمجة العالمية (ICPC) لعام 2021 ولعام 2022 فى نسختها السادسة والأربعون والنسخة السابعة والأربعون بمحافظة الأقصر في الفترة من ١٤ إلى ١٨ ابريل ٢٠٢٤، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأحرز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في المسابقة وذلك بدعم ورعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ونجوى بدر عميدة الكلية وهالة مشير وكيل شئون التعليم والطلاب.

وقد تقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة لفريق الطلاب الفائز بالمركز الأول عربيًا وأفريقيًا والمركز ال ٤٦ عالميًا. ويضم الفريق الطلاب: اسلام محسن - اسحاق موريس - مصطفى بدوي.

كما تقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة للفريق الفائز بالمركز ١٢١ عالميًا في النسخة 47th ويضم الفريق الطلاب: عبدالرحمن احمد - زياد خبيز - عبدالرحمن عتمان.

ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تمر بمراحل عديدة بدءا من المسابقات التى تتم علي مستوي كل كلية ثم علي مستوي جامعات مصر ثم علي المستوي العربي والأفريقي لتنتهي بالمسابقة العالمية علي مستوي جميع جامعات العالم المتأهلة للمسابقة. وتأهل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس من خلال التدريب المستمر منذ التحاقهم بالكلية لحل مشكلات البرمجة المختلفة وإقامة الهاكاثون والمسابقات بين طلاب الكلية لتأهليهم لخوض المسابقات الإقليمية والدولية.

وقد أعرب محمد ضياء زين العابدين عن بالغ فخره وسعادته بمستوى طلاب كلية الحاسبات والمعلومات حيث فاز فريقين من الجامعة فى مسابقة عالمية بدورتيها ال ٤٦ وال ٤٧ واحرزوا مراكز أولى عربيًا وافريقيًا وكذلك مراكز متقدمة دوليًا.

أقيم الحفل الختامى فى معبد حتشبسوت بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والبروفيسور ويليام باوشر رئيس مؤسسة ‏ICPC، شارك ٢٥٠٠ طالب من مختلف الجامعات حول العالم فى البطولة يمثلون ٣٠٠ فريق من ١١١ دولة تم اختيارهم من ٢٠ ألف فريق مشارك هذا العام يمثلون ٨ مناطق إقليمية دولية.

وتعد البطولة الدولية للبرمجيات من أكبر وأقدم المسابقات فى مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم منذ عام ١٩٧٧ ومقرها الرئيسى فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن، ويتكون كل فريق من عدد ٣ طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب في هذه المسابقة بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة ٥ ساعات متواصلة، انعقدت المسابقة العالمية للبرمجة ICPC عن عام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ هذا العام في الأقصر في الفترة من ١٤ الي ١٨ أبريل ٢٠٢٤.