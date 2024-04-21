الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

وكيل الرياضة بالقليوبية: تعظيم دور مراكز الشباب فى الخدمة المجتمعية

رياضة القليوبية،
رياضة القليوبية، فيتو

 تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد،   مقر الشهر العقاري بمراكز شباب كفر منصور التابع لإدارة شباب طوخ فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المستشار عمر مروان وزير العدل وجاء ذلك بحضور علاء الجزار، مدير إدارة شباب طوخ وإدارة المركز.

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الدور المجتمعي لمراكز شباب القليوبية 

 أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب تقدم دورا مجتمعيا غير مسبوق، تأكيدا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بتعظيم الدور المجتمعى لمراكز الشباب، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية من خلال فتح آفاق التعاون والشراكة بين كافة مؤسسات الدولة سواء بالقطاع العام او الخاص  بهدف تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق التنمية المستدامة  التي تشمل تطوير المنشآت وتطوير البرامج والانشطة والخدمات  واستثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب والأندية، بالشكل الذى يساعد بشكل كبير فى بناء الشخصية المتكاملة للنشئ والشباب وتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب وتخفيف العبء من على كاهل الدولة فى تطوير ورفع كفاءة المنشآت.

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وأشار الصبروط، إلى أن إنشاء فرع الشهر العقاري بمركز شباب كفر منصور التابع لإدارة طوخ، يأتى ضمن مشروعات الاستثمار  التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف استغلال المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب، بشرط أن لا تؤثر تلك المساحات المطروحة على ممارسة الانشطة والبرامج داخل مراكز الشباب، ويتم تنفيذ فرع الشهر العقاري  لمدة 5 سنوات بمركز شباب كفر منصور بقيمة ايجارية 3000 جنيه شهريا لصالح مركز الشباب، مما يساعد فى تنمية الموارد المالية للمركز تمكنه من زيادة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب.

يذكر أن فرع الشهر العقارى بمركز شباب كفر منصور يعد الفرع الأول من فروع الشهر العقاري الذى يتم تنفيذه داخل مراكز شباب القليوبية، ويساهم فى تقديم خدمات لأكثر من نصف مليون مواطن بمركز ومدينة طوخ والقرى المجاورة.

 

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