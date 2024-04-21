الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في حدائق الأهرام

حادث انقلاب سيارة،فيتو
حادث انقلاب سيارة،فيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم بحدائق الأهرام، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بحدائق الأهرام، علي الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي أمام البوابة الأولى إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

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أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين يحملون جنسية عربية نُقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج وتولت اوناش المرور رفع اثار الحادث من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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