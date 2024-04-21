إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في حدائق الأهرام
أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم بحدائق الأهرام، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
اختلال عجلة القيادة بيد السائق
وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بحدائق الأهرام، علي الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي أمام البوابة الأولى إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين يحملون جنسية عربية نُقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج وتولت اوناش المرور رفع اثار الحادث من الطريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.