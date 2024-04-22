المركز القومي للبحوث يحتفل باليوبيل الذهبي لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية اليوم

ينظم المركز القومي للبحوث المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لتأسيس المعهد عام 1974، ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالقاعة الجديدة بالمركز.

ويضم معهد البحوث الطبية والإكلينيكية 16 قسمًا، 9 إكلينيكية و7 معملية، ويهدف المؤتمر هذا العام إلى مناقشة الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته من الأمراض المختلفة في العيادات والمستشفيات.

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موضوعات المؤتمر

يشمل المؤتمر مختلف مجالات الطب، ومنها: الأمراض غير السارية، السمنة، الأورام، الصحة الإنجابية، صحة المرأة والطفل، طب الجلد والتجميل، الليزر، الطب المعملي بكل تخصصاته، ويُشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة وعلماء المركز القومي للبحوث في المجالات الطبية المتعددة.

ويهدف المؤتمر إلى:

-تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأطباء في المجالات الطبية المختلفة.

-مناقشة أحدث التطورات في مجال الأبحاث الطبية وعلاجات الأمراض.

-تعزيز الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق العملي في مجال الرعاية الصحية.

-تسليط الضوء على دور معهد البحوث الطبية في مجال البحث العلمي وتطوير العلاجات.



إلى جانب فعاليات المؤتمر، سيتمّ تنظيم معرض علمي يُعرض فيه آخر إنجازات معهد البحوث الطبية في مجال الأبحاث العلمية.

ويُعدّ هذا المؤتمر فرصة هامة للباحثين والأطباء والمختصين في المجال الطبي للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الأبحاث الطبية وعلاجات الأمراض.

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