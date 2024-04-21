الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

التخطيط تعلن بدء برنامج رفع القدرات في الإدارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وزارة التخطيط،فيتو
وزارة التخطيط،فيتو

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء البرنامج التدريبي "رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية" بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لعدد 30 متدربا من السادة المديرين والإداريين بالهيئة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة لتعزيز القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية، للمساهمة في وصول الهيئة لغاياتها الاستراتيجية واتساقها مع الخطط الاستراتيجية للدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط تهدف إلى تقديم الدعم الفني وتعزيز ورفع القدرات للوحدات المماثلة بالجهاز الإداري للدولة من خلال تقديم البرامج التدريبية واللقاءات التفاعلية في مجالات الإدارة الاستراتيجية.

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بناء الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس

ويستهدف البرنامج التدريبي في مجالات الإدارة الاستراتيجية الإعداد لبناء الخطة الاستراتيجية، ومراجعة وتحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتحليل الموقف الحالي ونقاط التركيز الاستراتيجي، بالإضافة إلى بناء الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس، وتحديد وتفصيل البرامج، وخلق التتابع والترابط بين الوحدات الفرعية والأهداف الاستراتيجية. ويقوم البرنامج بتغطية أربعة محاور رئيسية هي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات، والبرامج والأداء وإدارة المخاطر.

للاطلاع على الأدلة الاسترشادية المستخدمة كمادة علمية في البرنامج التدريبي من خلال هذا الرابط

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