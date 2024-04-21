حبس عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية وحيازة سلاحين في أطفيح

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس شخصين أحدهما مسجل خطر، لسرقتهما دراجة نارية وحيازتهما طلقات وفرد محلي في أطفيح، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أطفيح، لحيازتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- دراجة نارية "دون لوحات " مُبلغ بسرقتها).

واعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين بقصد الدفاع، وأضاف أحدهما بارتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية المضبوطة بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ونص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.