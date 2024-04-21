الأحد 21 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يحيي ثاني حفلات جولته الغنائية بأمريكا 26 أبريل

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

 يحيي المطرب أحمد سعد ثاني حفلاته الغنائية خلال جولته بأمريكا، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن برنامج حفلاته هناك.

حفل أحمد سعد في هيوستن 

 ويقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، والتي يحبها جمهوره ومنها: وسع وسع، واختياراتى، وغيرها.

أحمد سعد

وكان المطرب أحمد سعد طرح مؤخرا ديو غنائي، جمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان "يا مولانا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وجاءت كلمات أغنية يا مولانا كالآتي: “ضلمة في أركان الفكر الذئب اللي في حلقة الذكر.. البحث عن نوره مش حكر.. كان في منه في شخصيتي البكر.. متعلوش علينا المنافسة.. لو أحسن انت أحسن لنفسك.. أما لو عينك ع اللقطة يبقى انت من جوة مش أحسن.. جاي من أبعد نقطة في الشمال.. عارف إني ماشي صح مهما اتقال.. كارف أي حد يعاير ب اللي كان.. حالف أجاوب بس اللي حقه السؤال ولا مش هسيبكوا تاكلوا روحي زي السوس ولا هشارك في سباقات أخسرها أفوز.. نفوس نفوس تعوز تعوز فلوس نفوذ تدوس تدوس تدوس تبوظ”. 

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