تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بالحزب المصري الديمقراطي

الحزب المصري الديمقراطي، شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب والمرشح الرئاسى السابق، تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بحضور خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشئون المجتمع المدني.

لجنة المواطنة ومكافحة التمييز

وأكد منى الشماخ، أمين الإعلام بالـحزب المصرى الديمقراطى أن الاجتماع التحضيري شارك به عدد من قيادات وشباب الحزب، تبادلوا خلاله بعض الأفكار حول عمل اللجنة، وتم الاتفاق على مجموعة من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتحقيق أهداف اللجنة منها، إنشاء لجان مواطنة فرعية بجميع الأمانات الجغرافية، وإخطار الأمانات باختيار ممثلين للجنة بكل أمانة جغرافية، لتوعية المواطنات والمواطنين بالمفهوم الحقيقي للمواطنة، ومتابعة القضايا المتعلقة بها، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على إصدار قانون عدم التمييز.

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وأكدت فى تصريح خاص لـ فيتو أن الحاضرين اتفقوا على أن تكون اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك باعتبارها تعبير عن المواطنة الحقيقية، وانتهت أعمال الاجتماع التحضيري، دون اختيار مقرر أو أمين أو متحدث رسمي وسوف يعلن عن موعد انعقاد اللجنة القادم لاحقًا.