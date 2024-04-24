الأربعاء 24 أبريل 2024
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

 مواقيت الصلاة اليوم، يمكن أن تظهر حِكْمَة التشريع في الصلاة التي هي أفضل العبادات وأقواها أثرًا في إظهار العبودية لله، وفي إعداد الشخص نفسيًا وخُلقيًا وتهيئته لحياة سعيدة كريمة. وقد ورد في بيان سرها ومَغزاها آيتان كريمتان هما قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (سورة طه: 14) وقوله: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (سورة العنكبوت: 45).

الصَّلاة فيها ذِكْرٌ لله يربط المخلوق بالخالق، فالمُصلِّي يدخل صلاته بالتكبير لله، الذي يشعر بالوحدانية المُطلقة والإقرار بسُلْطان الله الواسع وعِزته البالغة، وهو في الفاتحة يحمده ويُثني عليه بمَحَامِدِ الصفات ويُقِر له وَحْدَه بالعبادة ويطلب منه وحده المعونة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو يركع خاضًعا ويسجد خاشعًا ويُوحده مُتشهدًا وفيما بين ذلك يقرأ ويُسَبِّح ويُكَبِّر، وكلُّ ذلك مظاهر واضحة لربط المُصَلِّي بربه.

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 يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يرويه عن ربه “قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نِصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قال الله: حَمدَني عبدي.

 وإذا قال الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال أَثْنَى عليَّ عبدي، وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال: مَجَّدني عبدي. وإذا قال إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قال: هذا بيني وبيْن عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل” رواه مسلم.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الظهر بالقاهرة

الظهر: 11:53

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 11:58

موعد أذان الظهر بأسوان

الظهر: 11:46

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 3:46

الظهر: 11:53

العصر: 3:29

المغرب: 6:28

العشاء: 7:50

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 3:48

الظهر: 11:58

العصر: 3:36

المغرب: 6:35

العشاء: 7:59

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 3:53

الظهر: 11:46

العصر: 3:14       

المغرب: 6:14

العشاء: 7:31

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 3:41

الظهر: 11:49

العصر: 3:26

المغرب: 6:25

العشاء: 7:48

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

من فضائل الصلاة في الإسلام أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، فإذا كانت الشهادتان تمثلان الركن الأول من أركان الإسلام وأساسه فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان وعموده، فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدله على عمل يدخل به الجنة، فذكر له أركان الإسلام وفصلها وقال له: “ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟” فقال بلى يا رسول الله، قال: “رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد.
ومن فضائل الصلاة وعظمتها أيضًا أنها تغسل الخطايا وتكفّر السيئات وترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات، و”تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى، وتذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب” كما يقول فخر الدين الرازي صاحب “مفاتيح الغيب” في سياق تفسيره لقول الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
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