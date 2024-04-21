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محافظات

إصابة 5 سائحين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل أسوان

إصابة 5 سائحين فى
إصابة 5 سائحين فى حادث انقلاب سيارة

أصيب 5 سائحين أجانب، اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية اللاسعافات اللازمة.

إصابة 5 أجانب يحملون الجنسية الكولومبية

وتلقى مدير أمن اسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مينى باص بالكيلو 165، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص أجانب يحملون الجنسية الكولومبية، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

انقلاب سيارة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة مينى باص على طريق أبو سمبل السياحي والمصابين بينهم أجانب يحملون الجنسية الكولومبية، كما تم رفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

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أسوان حادث سائحين امن اسوان أبوسمبل

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