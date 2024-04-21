الكاراتيه، 4 مصريين في نهائي "البريميرليج" اليوم

الكاراتيه، يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

ختام الدوري العالمي لـ الكاراتيه بالقاهرة

ويخوض الرباعي المصري يوسف بدوي وزن - 84 كجم كوميتيه، وجنة على وزن -50 كجم كوميتيه أنسات، وعبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه، طه طارق وزن +84 كجم كوميتيه المباراة النهائية لميزان كل منهم، حيث يلعب يوسف بدوي أمام الأردني محمد الجعفري، وجنة علي أمام لاعبة كازاخستان مولدير زاهنجبايرباي، ويلعب عبد الله ممدوح أمام التركي فاروق عمر يورور، فيما يلعب طه طارق أمام السعودي سند سفياني.

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وعلى الميداليات البرونزية ينافس الرباعي يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه، وآية هشام أنسات كاتا، وحازم محمد وزن +84 كجم كوميته.

حيث يلعب يوسف فرج أمام الياباني يوسي ساكيياما، ويلعب زياد علي امام لاعب كازاخستان قيصر ألبيسباي، فيما يلعب حازم محمد أمام الجزائري حسين ديخي.

الدوري العالمي لـ الكاراتيه

وتلعب آية هشام على برونزية الكاتا سيدات أمام اليابانية سايكو أزوما.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، نحو 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.