الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسة

5 إعفاءات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون المنظم

الجمعيات الأهلية،
الجمعيات الأهلية، فيتو

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، عددا من المزايا والحوافز التي تتمتع بها الجمعيات الأهلية لتشجعها على الاستمرار في أنشطتها المختلفة الداعمة للمجتمع.
 

إعفاءات الجمعيات الأهلية بالقانون

نصت المادة (17) من  قانون تنظيم العمل الأهلى على أنه مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
 

- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

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- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.

 

 الضرائب العقارية

 

- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.


- اعتبار التبرعات التي تقدم لـلجمعيات الأهليةتكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (١٠%) من صافي دخله.

الضرائب الجمركية 


- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.


ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.


- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

 

ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق الإثنين الماضي، على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، وذلك في مجموع مواده.

وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلي التنموي

الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه

مادة (1)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتبارية، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف.

 

ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشؤونه.

مادة (2)

يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي 


 

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إعفاءات ضريبية للجمعيات الأهلية تنظيم ممارسة العمل الأهلي قانون العمل الأهلي

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