الأحد 21 أبريل 2024
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رياضة

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين قبل الجولة السابعة

ترتيب مجموعة الصعود
ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر بتروجت جدول ترتيب دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 10 فرق قبل الجولة السابعة. 

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين 

1- بتروجت 57 نقطة.

2- غزل المحلة 45 نقطة.

3- لافيينا 44 نقطة.

4- وادي دجلة 44 نقطة.

5- حرس الحدود 44 نقطة.

6- السكة الحديد 38 نقطة.

7- طنطا 36 نقطة.

8- راية 35 نقطة.

9- بروكسي 35 نقطة.

10- القناة  31 نقطة.

وتنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة لدوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” بمشاركة 10 فرق.

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وحسم بتروجت تأهله إلي الدوري الممتاز قبل الجولات الثلاثة الأخيرة في دورة التصفية النهائية لدورة الصعود لدوري المحترفين.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين 

بروكسي ضد بتروجت  - 3:30 مساءً

غزل المحلة ضد راية - 3:30 مساءً

حرس الحدود ضد لافيينا - 3:30 مساءً

السكة الحديد ضد طنطا - 3:30 مساءً

وادي دجلة ضد القناة -  3:30 مساءً

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين 

القناة ضد بروكسي 2-0

طنطا ضد وادي دجلة  1-1

لافيينا ضد السكة الحديد  2-2

حرس الحدود ضد غزل المحلة 1-1

بتروجت ضد راية 3-0

نتائج مباريات الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بروكسي ضد طنطا  1-0

غزل المحلة ضد بتروجت 2-2 

السكة الحديد ضد حرس الحدود 0-0

راية ضد القناة   1-0

وادي دجلة ضد لافيينا 1-2

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

لافيينا إف سي ضد بروكسي  2-0.
السكة الحديد ضد غزل المحلة 1-1.
طنطا‏ ضد راية   3-0.
القناة ضد بتروجت 0-1.
حرس الحدود ضد وادي دجلة 1-1.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

بروكسي ضد حرس الحدود 0-1.

وادي دجلة ضد السكة الحديد 3-1.

راية ضد لافيينا  2-1.

بتروجت ضد طنطا  2-1.

غزل المحلة ضد القناة 2-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية مجموعة الصعود في دوري المحترفين 

السكة الحديد ضد بروكسي  2-0.

وادي دجلة ضد غزل المحلة  0-0.

حرس الحدود ضد راية  1-1.

لافيينا ضد بتروجيت  1-1.

طنطا ضد القناة  1-0. 

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين “مجموعة الصعود”

بروكسي ضد وادي دجلة 1-0.

راية ضد السكة الحديد 0-2.

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1.

 القناة ضد لافيينا 0-1.

غزل المحلة ضد طنطا  3-0.

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.

جدول ترتيب دوري المحترفين مجموعة الصعود بعد الجولة السادسة

تأهل بتروجت، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

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