شعراء من أرض الفيروز، أمسية جديدة في بيت الست وسيلة الليلة
يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع بيت الست وسيلة، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية شعرية بعنوان "شعراء من أرض الفيروز"، احتفالا بعيد تحرير سيناء، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري.
أمسية شعراء من أرض الفيروز
و يشارك في الأمسية عدد من الشعراء، منهم الشاعر السيناوي حسونة فتحي الذي صدر له مؤخراُ ديوان "قصائد فرت من الحرب" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر صلاح فاروق العايدي رئيس نادي أدب العريش، والشاعر حاتم عبد الهادي الذي صدر له عدد من الدراسات الأدبية منها "ثقافة البادية ملامح الشاعر البدوي في بادية سيناء"، "الثورة والأدب في شبه جزيرة سيناء".
بالإضافة إلى الشاعر سالم الشبانة الذي صدر له عدد من الدواوين منها "رتق ندوب عميقة" و"للموت سمعة سيئة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و"ثقوب سوداء" عن الهيئة العامة المصرية للكتاب سلسلة الشعر، و"بدوي يشبه توم هانكس في cast away " عن الهيئة العامة للكتاب سلسلة الإبداع الشعري، وديوان "أصابع العازف الأعمى".
و تأتي الأمسية الشعرية في إطار احتفالات مراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية بأعياد سيناء.
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