الأحد 21 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

حركة المحافظين 2024.. ارتباك داخل ديواني أسيوط وقنا.. وقف الجولات الميدانية بـ «عاصمة الصعيد».. ونشاط مكثف لـ الداودي

رئاسة الوزراء، فيتو
رئاسة الوزراء، فيتو

 حالة من الارتباك والترقب تسود بين أروقة دواوين محافظي أسيوط وقنا في انتظار قرار تغيير المحافظين في الحركة الجديدة عقب بدء الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم، من العاصمة الإدارية الجديدة.. ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

مراجعة الأوراق وعدم إجراء جولات، كواليس آخر 24 ساعة لـ محافظ أسيوط قبل حركة المحافظين المرتقبة 

 وكانت مصادر كشفت أن جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه من المتوقع أن يعرض التعديل الوزاري على الحكومة الحالية، اليوم الأحد في جلسة البرلمان المقرر عقدها في العاصمة الإدارية الجديدة. 

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تكهنات حول مصير محافظ أسيوط 

وما بين التنبؤ والتوقع والتكهنات تعددت الأقاويل والترشيحات حول مصير محافظ أسيوط  الحالي اللواء عصام سعد ما بين الاستمرار أو الرحيل والتي تميل الاحتمالات للثانية أكثر من الأولى.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تولي حقيبة المحافظة في العام ٢٠١٩ ليكمل ٥ سنوات محافظا لأسيوط عاصر فيها العديد من المشكلات وما بين النجاح والإخفاق، وتباينت محاولات المحافظ في تقديم حلول لمشكلات الشارع الأسيوطي المتعددة والتي يعاني منها المواطنين منذ سنوات.

وترصد فيتو في تقريرها التالي اللحظات الأخيرة في ديوان عام محافظة أسيوط “عاصمة الصعيد” حتى الساعات الأولى من اليوم استعدادا لحركة المحافظين المرتقبة.. اضغط هنا لمتابعة التقرير الكامل  

 

آخر تحركات محافظ قنا قبل حركة التغيير

وعلى جانب آخر، قبل حركة المحافظين المتوقع إجرائها ما بين الحين والآخر، شهدت محافظة قنا نشاطا مكثفا للواء أشرف الداودي محافظ قنا، استعرض خلالها عددا من التكريمات والزيارات والمشاركة في الاستقبال لوفود الجرحى الفلسطينيين.

وينتظر الشارع القنائى أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين بعد مضي عدة سنوات على قدوم الداودي خلفا للهجان وقد كانت البداية في شهر يونيو من العام ٢٠١٩ ولم يلتقط الشارع أنفاسه ولم يستطع التعرف على تأثير الداودي في الشارع القنائى خاصة أنه بعد قدومه جاء وباء كورونا.

 

وباء كورونا

 وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث توقفت الحياة تماما في قنا بسبب الوباء، إلى أن هدأ الحياة وكان الجميع ينتظر العمل على التغير في عدة قطاعات منها الصحة إلا أن المحافظة بحسب آراء المواطنين لم يشهدوا أي تغير خاصة في قري ونجوع القطاع الشمالي للمحافظة والذي كانت ٣ مستشفيات كبرى تخضع للتطوير والبناء ودخلت حاليا في أكثر من ٩ سنوات تقريبا ومنذ عدة أشهر بدأ التشغيل التجريبي لمستشفى واحدة منهم، ولا زال القطاع الصحي بالمحافظة يشهد مزيد من التدهور في مختلف قطاعاته سواء العامة أو الجامعية.. لمتابعة التقرير كاملًا اضغط هنا 

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