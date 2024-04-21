الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

زيندايا بفستان مبتكر في العرض العالمي لـ Challengers بلوس أنجلوس (صور)

زيندايا، فيتو
زيندايا، فيتو

Challengers، نظمت شبكة نتفليكس، العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد Challengers، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت بطلة الفيلم زيندايا، خلال حضورها العرض العالمي، عبر ارتداءها فستان ذو تصميم مبتكر، أبهر الحاضرين، وأظهر رشاقتها وأناقتها.

Image
Image
Image
Image

موعد عرض فيلم Challengers

 وأعلنت شبكة نتفليكس، عن طرحها فيلم Challengers، للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٤.

وكشفت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، عن أول بوستر دعائي لفيلم Challengers، وجاء عبارة عن لقطة قريبة لوجه بطلة الفيلم الممثلة الشابة زيندايا، وهي تشاهد مباراة لكرة التنس.

Advertisements

Image

وكانت  شبكة البث الرقمي نتفليكس، كشفت عن انتهاء عملية تصوير فيلم Challengers خلال أسبوعين فقط.

 تفاصيل فيلم Challengers

واختارت شبكة البث الرقمي نيتفليكس  كلا من الممثلة الشابة زيندايا، والممثل جوش أوكونور، ومايك فايست للعب دور البطولة في فيلم Challengers، من إخراج "لوكا جوادانيينو". 

ويحكي فيلم Challengers قصة لاعبة تنس تدخل عالم التدريب حتى تساعد زوجها وتجعله من لاعب متوسط ​​المستوى إلى بطل عالمي شهير، لتكتشف في إحدى البطولات أنها ستنافس حبيبها السابق.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

 وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

 فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًّا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Challengers فيلم Challengers فيلم Challengers نتفليكس موعد عرض Challengers نتفليكس Challengers نوعد عرض Challengers

مواد متعلقة

زيندايا تتألق في جلسة تصوير مع مجلة Vogue

توم هولاند يساند حبيبته زيندايا في لندن (فيديو)

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية