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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار  نهارا على  القاهرة الكبرى والوجه البحري،وشمال الصعيد دافئا على السواحل الشمالية الشرقية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الأحد 21-4-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الأحد 21-4-2024 فى مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء وشديد الحرارة جنوب الصعيد، معتدل ليلا.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16
و درجة الحرارة العظمى 30


بنها:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  28


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى  29


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25


نخل: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  29


السويس:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18
ودرجة الحرارة العظمى 32


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 35


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 38


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 38
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 38
    

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