كأس الاتحاد الإنجليزي، تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الشوط الأول

كأس الاتحاد الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب ويمبلي، ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأت المباراة بفرصة خطيرة لفريق تشيلسي في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من جاكسون خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها حارس مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة السابعة أهدر تشيلسي فرصة هدف بعد تمريرة بينية من بالمر ويقابلها كايسيدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من أورتيجا.

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وفي الدقيقة 11، رد مانشستر سيتي بفرصة خطيرة بعد كرة عرضية ويقابلها رودري برأسية داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من بيتروفيتش.

وفي الدقيقة 14، أهدر مانشستر سيتي فرصة هدف آخر بعد تمريرة بينية من دي بروين ويقابلها فودين ويمر من الحارس ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من كوكوريلا.

وفي الدقيقة 29، أهدر تشيلسي أخطر الفرص عن طريق جاكسون بعد تمريرة بينية ويقابلها جاكسون وينفرد بالحارس ويتأخر في تسديد الكرة ويراوغ الدفاع ويمرر الكرة عرضية والدفاع يبعد الكرة.

وفي الدقيقة 36، أهدر تشيلسي هدفا آخرا بعد تمريرة يقابلها بالمر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من أورتيجا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، آكي

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

وتم استبعاد إيرلينج هالاند من قائمة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بسبب الإصابة.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور جالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: مادويك، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.

وتأهلت 4 فريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنسخته الحالية، وهم مانشستر سيتي – تشيلسي – مانشستر يونايتد – كوفنتري سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد صعد لهذا الدور بعدما أطاح بنظيره نيوكاسل يونايتد في دور ربع النهائي، بينما تأهل تشيلسي على حساب ليستر سيتي.

وجاءت قرعة نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي ضد تشيلسي