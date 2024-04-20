السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حسن الرداد يكشف سر تشابه مشهد وفاة والدته في "محارب" والواقع

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

كشف الفنان حسن الرداد عن صعوبات مسلسله "محارب" الذي عرض عبر شاشة “cbc” خلال موسم رمضان المنصرم..

حسن الرداد مسلسل محارب


وقال الفنان حسن الرداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين: إن مسلسل محارب واحد من المسلسلات الصعبة في تكوينها، مضيفًا:" شخصيتي في المسلسل كانت صعبة جدا وكذلك باقي شخصيات المسلسل، دوري كان صعب جدا ومليان مشاهد مركبة كتيرة بأن المسلسل يناقش قضية كثيرة".

Advertisements


وتحدث الفنان حسن الرداد عن مشهد وفاة والدته في مسلسل محارب قائلا:" المشهد كتبه المؤلف والباقي يكون دور الممثل الذي يرتجل خلال العمل ويعتمد بشكل كبير علي إبداع الممثل، المشهد كان صعب جدا وذكرني بوفاة والدتي الحقيقة، حيث تشابه مشهد الوفاة في دخولي غرفة المستشفى لرؤية والدتي الحقيقة وتكررت علي لساني جمل خلال مشهد وفاة والدتي في المسلسل كانت نفس الجمل التي قلتها لوالدتي في الحقيقة خلال تواجدها في المستشفى خاصة جملة "متفقناش علي كدة".

مسلسل محارب

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب 

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان حسن الرداد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج الستات محمود الليثي نرمين الفقي

مواد متعلقة

موعد انطلاق برنامج حسن الرداد "الليلة دوب That’s My Jam"

مواعيد العرض الثاني لـ مسلسل الدراما الشعبي "محارب" عبر شاشات الحياة

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على تشيلسي (فيديو)

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

جزر إسبانيا تعاني من أعداد السياح الضخمة

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم السبت 20-4-2024 في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت في السوق

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 خلال شهر أبريل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية