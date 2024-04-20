حسن الرداد يكشف سر تشابه مشهد وفاة والدته في "محارب" والواقع

كشف الفنان حسن الرداد عن صعوبات مسلسله "محارب" الذي عرض عبر شاشة “cbc” خلال موسم رمضان المنصرم..

حسن الرداد مسلسل محارب



وقال الفنان حسن الرداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين: إن مسلسل محارب واحد من المسلسلات الصعبة في تكوينها، مضيفًا:" شخصيتي في المسلسل كانت صعبة جدا وكذلك باقي شخصيات المسلسل، دوري كان صعب جدا ومليان مشاهد مركبة كتيرة بأن المسلسل يناقش قضية كثيرة".

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وتحدث الفنان حسن الرداد عن مشهد وفاة والدته في مسلسل محارب قائلا:" المشهد كتبه المؤلف والباقي يكون دور الممثل الذي يرتجل خلال العمل ويعتمد بشكل كبير علي إبداع الممثل، المشهد كان صعب جدا وذكرني بوفاة والدتي الحقيقة، حيث تشابه مشهد الوفاة في دخولي غرفة المستشفى لرؤية والدتي الحقيقة وتكررت علي لساني جمل خلال مشهد وفاة والدتي في المسلسل كانت نفس الجمل التي قلتها لوالدتي في الحقيقة خلال تواجدها في المستشفى خاصة جملة "متفقناش علي كدة".

مسلسل محارب

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.