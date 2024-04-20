بمشاركة مصطفى محمد، نانت يسقط أمام رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت الذي يلعب له مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني أمام فريق ستاد رين بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستقبلت شباك نانت ثلاثة عن طريق كليومندو وكليبارد وأمين جوري خلال أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة.

نجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، في إنهاء صيامه التهديفي مع فريقه نانت، بعدما هز شباك نيس، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد، الهدف الثاني لصالح نانت في الدقيقة 77 من عمر لقاء نيس، من ضربة جزاء.

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وتقدم ماتياس أبلين لصالح نانت في الدقيقة 19، وتعادل تيريم موفي من ضربة جزاء لصالح نيس في الدقيقة 72، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز لفريقه لتنتهي المباراة 2-1.

آخر هدف لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي

ولم يكن اللاعب المصري، هز الشباك مع نانت منذ مواجهة تولوز يوم 11 فبراير الماضي بالجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وغابت أهداف مصطفى محمد في 5 مواجهات متتالية في الدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد، رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، متساويا مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو.

ووصل اللاعب المصري إلى هدفه رقم 19 بقميص نانت منذ انضمامه قادما من جالطة سراي التركي.