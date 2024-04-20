نتائج اليوم الأول لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهد اليوم الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين.

نتائج اليوم الأول لبطولة الجونة

وفاز في اليوم الأول كل من اللاعب إين يو نغ المصنف السادس عشر عالميًا من ماليزيا، واللاعب يوسف ابراهيم المصنف السابع عشر عالميًا من مصر، واللاعب إيكر بخاريس المصنف التاسع عشر عالميًا من اسبانيا، واللاعب غريغ لوبان المصنف الثاني والعشرون عالميًا من سكوتلندا.

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كما فاز أيضا اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالميًا من سويسرا، واللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالميًا من المكسيك، واللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالميًا من سويسرا، واللاعب سيباستيان بون مالي المصنف التاسع والعشرون عالميًا من فرنسا، واللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثون عالميًا من المانيا. بالإضافة إلى فوز اللاعب غريغوار مارش المصنف الثالث والثلاثون عالميًا من فرنسا، واللاعب لياندرو روميليو المصنف السادس والثلاثون عالميًا من الارجينتين، واللاعب راميت تاندون المصنف الاربعين عالميًا من الهند، واللاعب كيرتيس ماليك المصنف الثالث والاربعون عالميًا من إنجلترا، واللاعب فاركاس بالازس المصنف السادس والاربعون عالميًا من هنغاريا، واللاعب ليونج تشي هين هنري المصنف الخمسين عالميًا من هونج كونج، واللاعب روي سواريس المصنف اربعه وستون عالميًا من البرتغال.

نتائج السيدات





وفيما يخص بطولة السيدات، كان هناك اداء مبهر من اللاعبات المصريات حيث فازت كل من اللاعبب نادين شاهين المصنفة السابع والثلاثون عالميًا واللاعبة زينه مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالميًا واللاعبة مريم متولي المصنفة الخامس والثلاثون عالميًا واللاعبة سناء ابراهيم المصنفة الثالث والثلاثون عالميًا واللاعبة ملك خفاجي المصنفة التاسع والثلاثون عالميًا واللاعبة واللاعبة هنا معتز المصنفه السادس والثلاثون عالميًا

كما فازت ايضًا كل من اللاعبة ريتشل أرنولد المصنفه الثامن والعشرون عالميًا من ماليزيا واللاعبة توميتو هو المصنفة السابع والعشرون عالميًا من هونج كونج واللاعبة جاسمين هاتون المصنفة الخامس والعشرون عالميًا من انجلترا واللاعبة تيسني مورفي المصنفة الواحد وعشرون عالميًا من وايلز، واللاعبة أيرا أزمان المصنفة الواحد واربعون عالميًا من ماليزيا، واللاعبة جورجيا أديرلي المصنفة الثاني والثلاثون عالميًا من سكوتلاندا، واللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة السادس والعشرون من فرنسا، واللاعبة كيتي ماليف المصنفة الثامن والثلاثون عالميًا من إنجلترا، واللاعبة عايفه ازمان المصنفة الرابع والثلاثون عالميًا من ماليزيا، واللاعبة لوسي تورميل المصنفه التاسع والعشرون عالميًا من إنجلترا.