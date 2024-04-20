الجمباز، جنى محمود تحقق المركز الرابع في كأس العالم بالدوحة

الجمباز، حققت جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني المركز الرابع فى نهائيات جهاز الحركات الأرضية في بطولة كأس العالم والمقامة حاليًا فى قطر.

وكانت جنى محمود قريبة من التتويج بالميدالية البرونزية فى النهائيات برغم صعوبة المنافسة مع بطلات العالم علي جهاز الحركات الارضية خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني.

فى حين حقق علي زهران لاعب منتخب مصر المركز السادس في نهائيات جهاز الحلق، وحل عمر العربي في المركز الثامن.

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قائمة منتخب الجمباز

وشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتى 20 إبريل الجاري المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفى أحمد

المدرب:

عرفات أحمد

المدير الفني

جمال مطر

ومثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة:

رضوي الجوهري

المدير الفني

زكريا غالب

كانت مصر نظمت مؤخرًا النسخة الأولى لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها أذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.