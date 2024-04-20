رايو فاليكانو يحقق الريمونتادا ويفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز فريق رايو فاليكانو على نظيره أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ورغم تقدم الضيوف فريق أوساسونا بهدف في الدقيقة 30 عن طريق مويسيس جوميز، إلا أن أصحاب الأرض رايو فاليكانو عادوا في الشوط الثاني وحققوا الريمونتادا بإحراز هدفين عن طريق بيب تشافاريا بالدقيقة 80، وإسحاق بالأوزون بالدقيقة 85.

ترتيب رايو فاليكانو وأوساسونا في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد رايو فاليكانو إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 39 نقطة في المركز العاشر.

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سليتا فيجو يتخطى لاس بالماس برباعية

وفي مباراة أخرى اليوم، حقق سيلتا فيجو فوزا كبيرا على ضيفه لاس بالماس، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف لاس بالماس بهدف مبكر سجله خوانما هيرزوج في الدقيقة (11)، قبل أن يرد سيلتا فيجو بهدفين سجلهما إياجو أسباس وفيليوت سفيدبيرج في الدقيقتين (37، 40) لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، أضاف أناستاسيوس دوفيكاس وإياجو أسباس، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (71، 76).

ترتيب سيلتا فيجو ولاس بالماس في الدوري الإسباني

ورفع سيلتا فيجو، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز ال12.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة قبل صدام كلاسيكو الدوري الإسباني

من ناحية أخرى، يلتقي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة غدًا الأحد في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على إستاد سانتياجو بيرنابيو.

موقعة الكلاسيكو

سيكون عشاق المستديرة كرة القدم مع 90 دقيقة من التشويق والإثارة بين متصدر "الليجا" ريال مدريد برصيد 78 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 70 نقطة.

وستكون هذه المواجهة بمثابة مباراة الستة نقاط، حيث يسعى الريال إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة، بينما يطمح البرسا إلى تقليصه إلى 5 نقاط فقط.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

وسيكون برشلونة على موعد مع الهدف 300 في حال هز لاعبوه شباك لونين غدًا الأحد، وكان "البلوجرانا" قد بلغ الهدف 100 في يناير 1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في كامب نو، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب الهدف 200 في مايو 1997 في فوز البارسا على أرضه هذه المرة 1-0.