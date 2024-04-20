بيرنلي يضرب شيفيلد برباعية في صراع الهبوط بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق بيرنلي فوزا كبيرا على مضيفه شيفيلد يونايتد برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برامول لين، ضمن مواجهات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

سيطر فريق بيرنلي على مجريات الأمور ونجح في تسجيل هدفين عن طريق جاكوب برون لارسن بالدقيقة 38، ولورينز أسينيون بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، اشتعلت المباراة بعد نجاح أصحاب الأرض فريق شيفيلد يونايتد في تقليص النتيجة بالهدف الأول عن طريق جوستافو هامر في الدقيقة 52، إلا أن فريق بيرنلي عاد وأحرز هدفين عن طريق لايل فوستر بالدقيقة 58، وويوهان بيرج جودموندسون بالدقيقة 71.

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ترتيب شيفيلد يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق بيرنلي إلى 23 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عن 16 نقطة في المركز الأخير.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

من ناحية أخرى، أشعل كول بالمر، لاعب تشيلسي المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، هذا الموسم بتسجيله رباعية في الفوز الكاسح على إيفرتون.

وتساوى بالمر بهذه الرباعية مع إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 20 هدفا في بطولة الدوري للموسم الحالي 2024/2023، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

وينتظر هالاند وزملاؤه في مانشستر سيتي منافسة شرسة للغاية على اللقب حيث يتصدر الفريق الترتيب برصيد 73 نقطة، وخلفه يتساوى آرسنال وليفربول برصيد 71 نقطة.

أما بالمر الذي رحل عن مانشستر سيتي في الصيف الماضي، فقد واصل توهجه في الموسم الأول بقميص تشيلسي حيث سجل 20 هدفا في 28 مباراة ببطولة الدوري علما بأنه لم يسبق له هز الشباك في الدوري بقميص فريقه السابق، لكنه أحرز 10 أهداف في آخر خمس مباريات لينافس بقوة على الحذاء الذهبي.

أما هالاند فقد سجل 20 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، علما بأنه فاز بجائزة الموسم الماضي 2023/2022 محققا رقما قياسيا بتسجيله 36 هدفا.

وبدأ اللاعب النرويجي البالغ من العمر 23 عاما الموسم الحالي بكل قوة قبل أن يغيب خمس مباريات بسبب إصابة في القدم، ومنذ عودته في يناير الماضي، سجل ستة أهداف في 11 مباراة في معدل أضعف من مستواه الطبيعي لكنه يبقى المرشح الأبرز للاحتفاظ بالحذاء الذهبي.

ويلمع هذا الموسم أيضا أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الذي سجل 19 هدفا في 32 مباراة ليتجاوز معدله في الموسم الماضي بتسجيل 15 هدفا، لكنه يتفوق على باقي أقرانه في سباق الهدافين بتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

ويتنافس أيضا ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الذي سجل 17 هدفا في 24 مباراة بالدوري، كما أصبح أول لاعب بصفوف نيوكاسل يسجل 20 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ آلان شيرر في موسم 2004/2003.

ويظهر في القائمة أيضا محمد صلاح الفائز بجائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات، حيث سجل المهاجم المصري 17 هدفا في 26 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل 20 هدفا على الأقل في الدوري للموسم الخامس على التوالي.

ويتساوى صلاح مع دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث الذي سجل 17 هدفا في 32 مباراة، وحطم المهاجم الإنجليزي بهدفه الأول في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 2/2 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب من بورنموث في الدوري الإنجليزي.