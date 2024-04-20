السبت 20 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

انطلاقة جديدة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

برنامج الستات ميعرفوش
برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، فيتو

انطلقت أولى حلقات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، اليوم السبت، في ثوبه الجديد، وذلك بعدما توقف خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وقدمت حلقة اليوم الإعلاميتان مني عبد الغني وإيمان عز الدين.

 

تطوير في الشكل والمحتوى

شهد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تطويرا كبيرا على كافة المستويات بداء من الديكور وفورمات البرنامج، وذلك في إطار خطة قناة ‏CBC لتطوير المحتوى لخدمة الجمهور المصري.

 

ووجهت الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي دورها الكبير في تطوير الدراما المصرية، وما قدمته خلال موسم دراما رمضان علي شاشات قنوات الشركة المتحدة، مؤكدين أن الشركة المتحدة نجحت نجاحًا باهرًا في تقديم كافة أنواع الدراما خلال موسم رمضان.

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كشفت الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، خلال حلقة "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن البرنامج سينفرد بحلقات خاصة مع نجوم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ خلال الحلقات القادمة من البرنامج، كما يستحدث البرنامج فقرات متنوعة في شكله الجديد بينها فقرة مخصصة عن الأمثال الشعبية وفقرة عن الفرق الموسيقية وفقرات خاصة عن سيدات الجنوب وسيدات محافظات الدلتا.

 

كما يقدم البرنامج فقرات اجتماعية تناقش كافة القضايا الاجتماعية التي تواجهها الأسرة.

 

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برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الإعلامية منى عبد الغني الإعلامية إيمان عز الدين الفن اخبار الفن

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