برينتفورد يكتسح لوتون تاون بخماسية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق بيرنتفورد نظيره لوتون تاون، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن مواجهات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

سيطر الضيوف فريق برينتفورد على مريات الأمور ونجحوا في ترجمة تلك السيطرة إلى هدفين عن طريق يوان ويسا في الدقيقتين 24 و45، لينتهي الشوط الأول بتقدم برينتفورد بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق برينتفورد تفوقه وأضاف 3 أهداف عن طريق إيثان بينوك بالدقيقة 62، وكين لويس بوتر بالدقيقة 64، وكيفن شايد بالدقيقة 86.

فيما نجح لوتون تاون في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأخيرة عن طريق لوك بيري، لينتهي اللقاء بفوز برينتفورد 5 / 1.

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ترتيب لوتون تاون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق برينتفورد إلى 35 نقطة في المراكز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 25 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

من ناحية أخرى، أشعل كول بالمر، لاعب تشيلسي المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، هذا الموسم بتسجيله رباعية في الفوز الكاسح على إيفرتون.

وتساوى بالمر بهذه الرباعية مع إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 20 هدفا في بطولة الدوري للموسم الحالي 2024/2023، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

وينتظر هالاند وزملاؤه في مانشستر سيتي منافسة شرسة للغاية على اللقب حيث يتصدر الفريق الترتيب برصيد 73 نقطة، وخلفه يتساوى آرسنال وليفربول برصيد 71 نقطة.

أما بالمر الذي رحل عن مانشستر سيتي في الصيف الماضي، فقد واصل توهجه في الموسم الأول بقميص تشيلسي حيث سجل 20 هدفا في 28 مباراة ببطولة الدوري علما بأنه لم يسبق له هز الشباك في الدوري بقميص فريقه السابق، لكنه أحرز 10 أهداف في آخر خمس مباريات لينافس بقوة على الحذاء الذهبي.

أما هالاند فقد سجل 20 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، علما بأنه فاز بجائزة الموسم الماضي 2023/2022 محققا رقما قياسيا بتسجيله 36 هدفا.

جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي

وبدأ اللاعب النرويجي البالغ من العمر 23 عاما الموسم الحالي بكل قوة قبل أن يغيب خمس مباريات بسبب إصابة في القدم، ومنذ عودته في يناير الماضي، سجل ستة أهداف في 11 مباراة في معدل أضعف من مستواه الطبيعي لكنه يبقى المرشح الأبرز للاحتفاظ بالحذاء الذهبي.

ويلمع هذا الموسم أيضا أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الذي سجل 19 هدفا في 32 مباراة ليتجاوز معدله في الموسم الماضي بتسجيل 15 هدفا، لكنه يتفوق على باقي أقرانه في سباق الهدافين بتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

ويتنافس أيضا ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الذي سجل 17 هدفا في 24 مباراة بالدوري، كما أصبح أول لاعب بصفوف نيوكاسل يسجل 20 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ آلان شيرر في موسم 2004/2003.

ويظهر في القائمة أيضا محمد صلاح الفائز بجائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات، حيث سجل المهاجم المصري 17 هدفا في 26 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل 20 هدفا على الأقل في الدوري للموسم الخامس على التوالي.

ويتساوى صلاح مع دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث الذي سجل 17 هدفا في 32 مباراة، وحطم المهاجم الإنجليزي بهدفه الأول في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 2/2 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب من بورنموث في الدوري الإنجليزي.