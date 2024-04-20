سيلتا فيجو يتخطى لاس بالماس برباعية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، حقق سيلتا فيجو فوزا كبيرا على ضيفه لاس بالماس، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف لاس بالماس بهدف مبكر سجله خوانما هيرزوج في الدقيقة (11)، قبل أن يرد سيلتا فيجو بهدفين سجلهما إياجو أسباس وفيليوت سفيدبيرج في الدقيقتين (37، 40) لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، أضاف أناستاسيوس دوفيكاس وإياجو أسباس، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (71، 76).

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ترتيب سيلتا فيجو ولاس بالماس في الدوري الإسباني

ورفع سيلتا فيجو، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز ال12.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة قبل صدام كلاسيكو الدوري الإسباني

من ناحية أخرى، يلتقي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة غدًا الأحد في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على إستاد سانتياجو بيرنابيو.

موقعة الكلاسيكو

سيكون عشاق المستديرة كرة القدم مع 90 دقيقة من التشويق والإثارة بين متصدر "الليجا" ريال مدريد برصيد 78 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 70 نقطة.

وستكون هذه المواجهة بمثابة مباراة الستة نقاط، حيث يسعى الريال إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة، بينما يطمح البرسا إلى تقليصه إلى 5 نقاط فقط.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

وسيكون برشلونة على موعد مع الهدف 300 في حال هز لاعبوه شباك لونين غدًا الأحد، وكان "البلوجرانا" قد بلغ الهدف 100 في يناير 1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في كامب نو، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب الهدف 200 في مايو 1997 في فوز البارسا على أرضه هذه المرة 1-0.

وأكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد للإصابة قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

إصابة نجم ريال مدريد

وبحسب التقارير الصحفية تغيب فيرلاند ميندي عن المشاركة في المران الأخير لريال مدريد بسبب معاناته من حمل بدني زائد".

وأوضحت أن "مسؤولي ريال مدريد يقولون إن ميندي غير مستبعد حتى الآن من مباراة الغد".

وكان فيرلاند ميندي قد شارك في مباراتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالكامل.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويأتي برشلونة خلفه في الوصافة بـ 70 نقطة.

وسيجعل الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، لقب الدوري الإسباني، على أعتاب العودة إلى دولاب بطولات الميرنجي هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن المستوى الذي ظهر به الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد خلال الموسم الحالي سيجعله المرشح الأول لحصد الكرة الذهبية.

وأوضحت أن "تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا سيدعم بيلينجهام بشكل كبير من أجل حصد الجائزة التي يتنافس عليها مجموعة من النجوم يأتي على رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وميسي ورونالدو".

وترى الصحيفة البريطانية أن "مبابي سيكون منافسًا شرسًا على الجائزة، ولكن بيلينجهام يظل المرشح الأول لحصدها".

وكان بيلينجهام انضم إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

وشارك "بيلي" هذا الموسم في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.