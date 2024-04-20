1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية خلال شهر أبريل وخلال مدة 20 يوما بقيمة كبيرة مع ارتفاع الأسعار العالمية وتخطيها حاجز 2350 دولارا للأونصة مما رفع سعر الجنيه الذهب نحو 1320 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26120 جنيها خلال تعاملات اليوم السبت، بعد أن كان يسجل 24800 جنيه فى بداية شهر ابريل.

أنواع الجنيه الذهب

الجنيه المغلف:

ويتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.

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الجنيه غير المغلف:

غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الأسعار العالمية للذهب في البورصة

وارتفعت أسعار الذهب امس الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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وبحلول الساعة 4:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2386.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو 2% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار، وفق وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.28 دولار للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

توقعات بوصول الذهب الى 3000 دولار

توقع سيتي غروب - Citigroup ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرا المقبلة، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارًا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارًا.

وأشار ستي غروب إلى أن تداولات الذهب سوف تخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع "جولدمان ساكس" تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع "يو بي إس غروب - UBS Group وصولها إلى 2500 دولار.