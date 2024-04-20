السبت 20 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

بمشاركة عصام صاصا.. فيلم أسود ملون يسجل إيرادات ضعيفة خلال 10 أيام

عصام صاصا،فيتو
عصام صاصا،فيتو

خلال العشرة أيام الأولى من عرضه، لم يُحقق فيلم "أسود ملون" الذي يشهد تجربة التمثيل الأولى للمغني الشعبي عصام صاصا، النجاح المتوقع على صعيد الإيرادات. 

وسجلت إيرادات أسود ملون إجمالًا مبلغًا يقدر بنحو 2 مليون جنيه مصري، مما جعله يحتل المرتبة الأخيرة بين أفلام عيد الفطر 2024 من حيث الإيرادات. 

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ويأتي هذا في ظل منافسة قوية مع أفلام أخرى مثل "شقو" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، بالإضافة إلى فيلم "ع الماشي" لـ علي ربيع وآية سماحة.

 

قصة وأبطال فيلم أسود ملون

 
 
تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال قصة فتاة تعاني من مشكلات عاطفية وتعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف، وتلتقي مع طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وخلال رحلتها العلاجية تلتقي مع شاب يعاني من أزمات في حياته. 

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون كل من بيومي فؤاد، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، أحمد فتحي، محمود حافظ، ميس حمدان، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.

 

وكان قد تصدر مغني المهرجانات عصام صاصا تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك من خلال أغنية "اتنين بمقام ملايين" من مسلسل مسار إجباري، وأغنية "أبو الرجولة" من مسلسل العتاولة. 

عصام صاصا

وحققت أغنية اتنين بمقام ملايين من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر قرابة المليون مشاهدة.

فيما حققت أغنية "أبو الرجولة" من مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة قرابة الـ 800 ألف مشاهدة. 

 

مسلسل مسار إجباري 

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل العتاولة 

 مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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أفلام عيد الفطر أسود ملون أحمد فتحي بيومي فؤاد فيلم أسود ملون

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