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محافظات

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن جائزة خاصة لأفضل سيناريو عربي

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن منح جائزة خاصة لأفضل سيناريو فيلم عربي يعرض ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، ويسلمها الكاتب الكبير فؤاد الهاشم خلال حفل الختام.

 

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الجائزة تأتي ضمن رؤية المهرجان في دعم المواهب بالمنطقة العربية، وبدعم من دكتور يوسف العميري رئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر ورئيس مؤسسة بيت الكويت للأعمال الوطنية.

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المهرجان يكرم أيضا خلال حفل افتتاحه المخرجة هالة جلال، التي شاركت في تأسيس " سمات" أول شركة لدعم الإنتاج الشاب المستقل في مصر والمنطقة العربية إدارتها لمدة عشر سنوات، أنتجت خلالهم أكثر من ١٠٠ فيلم وثائقي وقصير قدروا في المهرجانات الدولية والمحلية، رئيسة مهرجان قافلة السينما العربية الأوروبية لمدة ثلاثة سنوات.

وتبنت مشروع التعليم السينمائي المستقل فكانت من أوائل من أقاموا ورش تعليم السينما الحرة، المدير الفني لمهرجان المرأة بأسوان لعام واحد، أسست مشروع ملتقى الفيلم الذي شارك مهرجان أسوان والجونة لعامين، عضوة في لجان تحكيم واختيار دولية ومحلية، محاضرة سينمائية دولية ومحلية، لها كتابات صحفية  منشورة وروائية قيد النشر، أخرجت عدة أفلام تسجيلية أشهرهم (الشوك -دردشة نسائية ) الحائز على الجائزة الفضية بمهرجان روتردام العربي،اخر افلامها ( من القاهرة ) الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.

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الاسكندرية الفيلم القصير سيناريو

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