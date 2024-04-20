وزير التموين: خفض أسعار الزيوت بنسبة 36% بالأسواق الحرة واللتر يبدأ من 65 جنيها

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم السبت بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل إجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسلة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزارء.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي تم اليوم يبدأ من 65 جنيها لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

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كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلًا من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التى تمت مؤخرًا والتى تجاوزت 8 مليار دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار فى صالح المستهلك المصرى.