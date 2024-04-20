السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

لإدارتهم أزمة انقطاع الكهرباء، محافظ قنا يكرم طاقم تمريض مستشفى أبوتشت المركزي

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه اليوم طاقم التمريض والعاملين بمستشفى أبو تشت المركزي وأعضاء إدارة الأزمات بمديرية الصحة والسكان بقنا، وذلك لإدارتهم أزمة انقطاع الكهرباء علي خلفية ماس كهربائي بكابل الكهرباء الرئيسي بعد منتصف الليل، بحضور الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ"، والدكتور محمود عبد الهادي مدير المكتب الفني.

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كشافات إنارة التليفونات المحمولة 

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن طاقم تمريض قسم الاستقبال بعمل الإسعافات الأولية للمرضى باستخدام كشافات انارة التليفونات المحمولة، في حين قام تمريض وحدات الغسيل الكلوى بتشغيل ماكينات الغسيل يدويا، فيما قام طاقم تمريض الحضانات بحمل الأطفال على أيديهم لحين وصول التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ" قامت على الفور بنقل الحالات الحرجة لأقرب مستشفى مجاورة تحسبا لطول مدة انقطاع التيار الكهربائي.

تقديم خدمة طبية متميزة
ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بحسن تصرف طاقم التمريض وسرعة استجابتهم، وتعاملهم باحترافية مع الواقعة، معربا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية والعاملين بالمنشآت الطبية بالمحافظة في تقديم خدمة طبية متميزة.

يذكر أنه تم تكريم كل من الدكتور محمود عبد الهادي مدير المكتب الفني، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور علي نور الدين مدير إدارة أبوتشت الصحية، وبولس بُقطر مدير الموارد البشرية بالمديرية، وعابدين قاسم فني الكهرباء بمستشفى أبو تشت، ومن فريق التمريض تم تكريم كل من: زينات حسين، فاطمة أحمد، إيمان خالد، ملك خلف الله، صابرين مصطفى، جهاد سيد، رشا حمدي، عيده محمود، فريال عبد النبي، دينا جمال، مي محمد، شيماء فتحي.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ستشفى أبوتشت المركزي محافظ قنا قنا مستشفي ابوتشت

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