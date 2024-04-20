السبت 20 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

تنصيب الناقد عصام زكريا مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورات القادمة من المهرجان.

عصام زكريا مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي

وعصام زكريا هو ناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة  له العديد من الإصدارات الأدبية عن السينما المصرية والأجنبية كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية،  ويترأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.
 

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مهرجان القاهرة السينمائي 

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.

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حسين فهمي عصام زكريا مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة مهرجان الإسماعيلية

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