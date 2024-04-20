السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إسكان جنة بدمياط الجديدة (صور)

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

 قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، بتفقد مشروع إسكان "جنة" بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة. 

وفي مستهل جولته بالمشروع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات. 

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٩ عمارة بالمشروع بارتفاع ٦ أدوار، بإجمالي عدد ١٤١٦ وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح من ١٠٠ إلى ١٥٠ متر مربع، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت ٧٧٥ مليون جنيه، وتم طرح وتخصيص جميع الوحدات السكنية، وجاري تسليمها للمستفيدين منها. 

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة ٣٣ فدان، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع ١٠٠% تشمل (العمارات، والطرق، والبنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام). 

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد خلف الله أن المشروع يتضمن عدد من الخدمات مثل: مسجد بمساحة ٩٧٦م٢، وسوق بعدد ٧ محلات بمساحات تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ م٢، وحمام سباحة بمساحة ١٢٠ م٢. 

كما أوضح "خلف الله" أن المشروع يتضمن مساحات خضراء تقدر بحوالي ٢٤ ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن تكلفة أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع بلغت ٣٨,٨ مليون جنيه.

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الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الوحدات السكنية هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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