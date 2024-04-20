السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

القاهرة تواصل تلقى طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،فيتو

 أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تلقى طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة.

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المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

 وأشار محافظ القاهرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولى والثانية.


 وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تستهدف معالجة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر، وتشمل المبادرة مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، الذين يسعون إلى إشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة في العمل المناخي تلبية لمعايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتلوث البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، مما يساعد بدوره فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.

 

مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

 وأكد اللواء خالد عبدالعال أن العاصمة تستقبل طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقًا لفئات المشروعات الـ6 التى تضمها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة).


ودعا المحافظ أصحاب المشروعات من أبناء القاهرة للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة  في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلبًا علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.


يذكر أن محافظة القاهرة حصدت مركزين ضمن الـ ١٨ مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهما مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من د.شيرين علي عبدالله العجرودي ( كلية الهندسة جامعة عين شمس) والذي حصل  على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع "جديد" المقدم من رامي انور شنودة ( شركة جديد ) وهي شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة، وحصل على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

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