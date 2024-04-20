السياحة والآثار في أسبوع، تطوير خدمات الزائرين بالهرم

أصدرت وزارة السياحة والآثار تقريرها الأسبوعي لاستعراض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الوزارة والقطاعات التابعة لها خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري.

وأصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.

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ويأتي هذا القرار في ضوء جهود الوزارة نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وتحسين التجربة السياحية في مصر، وتنفيذًا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC.

واستقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون في مجال العمل الأثري والتدريب وبناء القدرات، كما تم استعراض مستجدات العمل بعدد من مشروعات التعاون الجارية بين الجانبين، وتم التأكيد على الاستمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وبناء القدرات في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من الفعاليات المشتركة خلال أيام الاحتفالات الدولية مثل اليوم العالمي للسياحة واليوم العالمي للمتاحف وغيرها.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة

وعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة. حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لبوابات الدخول على طريق الفيوم ومسارات الدخول والخروج، وإقامة أسوار خارجية وداخلية للتأمين ومظلات للزائرين.

كما تم التطرق للحديث عن أنظمة الإضاءة الحديثة، وتنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، ومدى نجاح منظومة تركيب ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية والمردود الإيجابي لها.

مشاركة الوزارة في منتدى الاستثمار السياحي الأفريقي TIFA بجنوب أفريقيا

شارك المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة نيابة عن وزير السياحة والآثار في الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار السياحي الأفريقي TIFA بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، والذي استهدف إبراز المقاصد السياحية المضيفة والمشاركة وما تتمتع به من وجهات سياحية ومواقع استثمارية.

وشمل المنتدى 7 جلسات حوارية و14 عرضًا تقديميًا، تم خلالها مناقشة سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار في السياحة، والسياحة الخضراء وآليات تطبيق السياحة المستدامة، وتعزيز الاستثمار السياحي، والضيافة والفندقة، والتنافسية والبنية التحتية الخاصة بالسفر في الدول الأفريقية.

جولة تفقدية لمستجدات الأعمال بمشروع تطوير متحف رشيد الوطني

وقام رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، بجولة لتفقد مستجدات الأعمال بمشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطني. ويتضمن المشروع ترميم المبنى الأثري بشكل عام مع مراعاة الحفاظ على عناصره المعمارية الفريدة، ووضع خطة لتطوير سيناريو العرض المتحفي، وترجع أهمية هذا المشروع للقيمة التاريخية للمنزل الأثري الذي يُقام فيه المتحف والذي سيضيف إلى مدينة رشيد مزارًا سياحيًا جديدًا ضمن مزاراتها المتميزة.

تنظيم زيارة للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة إلى معبد الكرنك بالأقصر

ونظمت وزارة السياحة والآثار زيارة لمعبد الكرنك بالأقصر للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمحافظة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وشارك في المسابقة نحو 2000 مشارك من مختلف دول العالم ما بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات دولية ورؤساء كبرى الشركات الصناعية للبرمجة العالمية.

معارض أثرية وتراثية وورش فنية وتعليمية بمتاحف الآثار للاحتفال بيوم التراث العالمي

وتحتفل الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، هذا العام بيوم التراث العالمي، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، بتنظيم عدة معارض أثرية وتراثية مؤقتة، وعدد من الفعاليات الفنية والورش التعليمية عن التراث المصري على مر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنظيم الفعاليات وورش العمل والأنشطة المختلفة لتسليط الضوء على الأعياد والمناسبات الشعبية والتراثية والثقافية المحلية والدولية التي يحتفل بها الشعب المصري، وتفعيلًا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف.