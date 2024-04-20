السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يفتتح فعاليات الدورة الـ 58 للصحفيين الأفارقة

افتتاح الدورة ٥٨
افتتاح الدورة ٥٨ للصحفيين الأفارقة، فيتو

 افتتح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فعاليات الدورة الـ 58 للصحفيين الأفارقة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والسفير محمد حجازي ممثلًا عن محفوظ صابر رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، والسفير أحمد حجاج مستشار الاتحاد، ود. سامية عباس، أمين عام الاتحاد، وأيمن عدلي، عضو الأمانة الفنية للاتحاد، وأعضاء الاتحاد.

 

أهمية تبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية

 واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمته بالترحيب بالحضور من الزميلات والزملاء الصحفيين الأشقاء من جميع الدول الأفريقية، مؤكدًا حرص مصر على التعاون والتكامل مع كل الدول الأفريقية، كما يحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مد جسور التواصل والتفاهم بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية بما يسهم في التقريب بين الشعوب وخدمة مصالح أبناء القارة السمراء.

Advertisements


 وأضاف أن الدورة تناقش القضايا التي تهم جميع دول القارة للوصول إلى حلول مشتركة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وتأثيرات الإعلام الجديد على تناول القضايا الأفريقية ومواجهة الأخبار المغلوطة، كما سيتم تنظيم عدد من الزيارات داخل المشروعات القومية والمعالم المصرية، حيث شهدت مصر ثورة إنشائية كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في البنية الأساسية أو المشروعات القومية.


تبادل الخبرات بين الصحفيين الأفارقة 

 فيما أكد محفوظ الأنصاري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد حجازي، أهمية هذه الدورات في خلق التواصل وتبادل الخبرات بين الصحفيين من مختلف الدول الأفريقية، لخلق وعي متبادل للقضايا والتحديات التي تمر بها القارة السمراء، مضيفًا أنه لابد من أن يكون هناك تواصل دائم بين أبناء القارة السمراء.


وقال إيسيحوز إيكشوكو، نقيب الصحفيين النيجريين، إن مثل هذه الدورات فرصة كبيرة لتعزيز الحوار والتفاهم بين أنباء القارة الأفريقية، مضيفًا أن تخلق مساحة من التواصل، داعيًا الحضور إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة والمعلومات التي يتم طرحها خلالها ومن ثم العودة إلى بلادهم لإحداث التغيير المطلوب في الإعلام.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٣ أسابيع، بمشاركة متدربين، من تنزانيا ونيجيريا والمغرب وتشاد وغانا والكونغو برازفيل وكينيا، وصحفيين مصريين من الصحف المصرية المختلفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

اتحاد الصحفيين الأفارقة الصحفيين الأفارقة أخبار المجلس الأعلى للإعلام رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام كرم جبر

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية