مدبولي يشهد تصدير شحنات كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية بميناء دمياط (صور)

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء، حيث كان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومجموعة من قيادات ميناء دمياط.

وبدأت الزيارة بجولة داخل الساحة المخصصة لفحص البضائع المصدرة ومشاهدة عرض توضيحي لأهم أنواع تلك البضائع ومتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية، وكافة الجهات المعنية لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بها، وكذلك متابعة حركة شاحنات البضائع المصدرة مرورًا بساحات الفحص ووصولًا إلى التحميل على ظهر السفن.

ويأتي ذلك ضمن بيان عملي شاهده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات المصرية من القطاعات الإنتاجية المُختلفة عبر ميناء دمياط، والتي بلغت اليوم 46378 طن بضائع مصدرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم معدلات الصادرات المصرية إلى الخارج، والتأكيد على ضرورة تحقيق استدامة الموارد من العملة الصعبة، الذى يٌعد التصدير أحد أهم مواردها.

وتوجه رئيس الوزراء، ومرافقوه، عقب ذلك، لتفقد أعمال مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1"، حيث استمع إلى شرح من الفريق كامل الوزير، الذي أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الحفر والاحلال للساحات الخلفية بمسطح 810 آلاف م2 96 %، وتنفيذ أعمال تكريك بحوض المحطة للوصول إلى عمق 18 مترا بنسبة 62 %.

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ولفت وزير النقل إلى أن تنفيذ هذا المشروع الهام يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)، منوها إلى أن هذا الممر سيساهم في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الصدد.

وأضاف أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق اقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وأنه جار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع .

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وانتقل رئيس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر2" غرب ميناء دمياط، حيث أوضح وزير النقل أن أطوال أرصفتها ستصل إلى حوالي 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية بمسطح 2.2 مليون م2، لافتا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ حواجز أمواج بطول 6820 م لخلق المساحة الأرضية اللازمة لتنفيذ المحطة، إلى جانب أعمال الردم للساحات الخلفية للمحطة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ مشروع محطة تداول الحبوب والغلال بمنطقة الحاجز الشرقي بطول رصيف حوالي 850 م وعمق 18 م وساحة خلفية حوالي 270 ألف م2، حيث تمت الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال خوازيق التجربة لبدء الأعمال الانشائية للرصيف.