انطلاق امتحانات النقل بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية

انطلقت اليوم السبت، امتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية؛ وذلك وسط متابعات ميدانية مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ونجاح.

متابعة أعمال الامتحانات

وقام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه فتحي صديق، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات، جولة تفقدية بعدد من معاهد إدارة المنتزه، شملت معهدي فيتات سيدي بشر، ومعهد بنين أبو العيون الإعدادي الثانوي، ومعهد الراشدين الابتدائي.

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من جانبه تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، ابتسام درويش، لجان مجمع أبو العزائم بأبيس الرابعة، التابع لإدارة شرق، والذي يضم معهدي بنين وفتيات أبو العزائم الإعداديين الثانويين، ومعهد أبو العزائم الابتدائي.

كما تفقد مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، الامتحانات بمعهد سموحة النموذجي الإبتدائي، وتفقد الدكتور أحمد طه، مدير التعليم الخاص، والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، الامتحانات بمعهد الإسكندرية ومجمع سموحة النموذجي، ومعهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي، والتابعين لإدارة وسط، حيث تضم هذه المعاهد عدد من الطلاب الوافدين.

وأوضح سمير عمر، مدير التوجيه الفني، أن موجهي العموم والموجهين الأوائل يقومون بالمتابعة الميدانية بناء على توجيهات فضيلة رئيس الإدارة المركزية، لتغطية معظم معاهد المنطقة، في حين يغطي الموجهين جميع معاهد المنطقة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سمير، مسئول الدمج بالمنطقة، أن أعمال امتحانات الطلاب المدمجيين تسير بشكل جيد، ولم تتلقى غرفة العمليات الخاصة بهم أي مشكلة، مؤكدًا على أهمية مراعاة طبيعة التعامل مع هذه الفئة وتوفير بيئة امتحانية مناسبة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور عبد العزيز على أهمية حرص المنطقة على انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ خطط المتابعة لضمان تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بشكل صحيح وفعّال.

وأضاف الدكتور عبد العزيز أنه يجب على جميع العاملين في العملية الامتحانية الالتزام بتعليمات وتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة لحل أي مشكلة أو طارئ قد يطرأ خلال الامتحانات، مؤكدًا على أهمية أن يكون لدى الجميع الوعي الكامل بأهمية هذه المرحلة لدى الطلاب، وضرورة تقديم كل الدعم والمساعدة لهم لتحقيق نجاحهم في الامتحانات، والمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية بثقة وثبات.