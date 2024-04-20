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رياضة

موعد مباراة منتخب الناشئين وليبيا بدورة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين ، يلتقي منتخب مصر مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس، أمام منتخب ليبيا، في المواجهة الثانية للفراعنة ضمن الجولة الثانية لدورة شمال أفريقيا التي تستضيفها الجزائر في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

موعد مباراة منتخب الناشئين وليبيا بدورة شمال أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مواليد 2008، أمام منتخب ليبيا، في السادسة من مساء اليوم السبت، ضمن  الجولة الثانية لدورة شمال أفريقيا.

 وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الجزائر صاحبة التنظيم إلى جانب مصر والمغرب وليبيا وتونس.

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وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

جدول مباريات منتخب 2008 في بطولة شمال أفريقيا بالجزائر

 وكانت قرعة بطولة شمال إفريقيا للاعبين مواليد 2007 و2008 التي ستحتضنها الجزائر في الفترة بين 16 و26 أبريل الجاري، والتي ستقام في شكل بطولة تجمع منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر أجريت الثلاثاء الماضي وجاء جدول مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات 2008 في دورة شمال أفريقيا، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

مواعيد مباريات بطولة شمال إفريقيا مواليد 2008

الجولة الأولى: يوم 18 أبريل 2024

• تـــونس – مصر

• المغــرب – الجــزائر

الجولة الثانية: يوم 20 أبريل 2024

• تـــونس – المغــرب

• مصر – ليبيا

الجولة الثالثة: يوم 22 أبريل 2024

• ليــبيا– المغــرب

• الجــزائر - تـــونس

الجولة الرابعــة: يوم 24 أبريل 2024

• ليــبيا – الجــزائر

• المغــرب -مصــر

الجولة الخــامسة: يوم 26 أبريل 2024

• تــونس - ليــبيا

• الجــزائر - مصــر

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