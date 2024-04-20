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رياضة

مصطفى شلبي يعود لتشكيل الزمالك أمام دريمز

مصطفى شلبي، فيتو
مصطفى شلبي، فيتو

يعود مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة مع الفريق أمام دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة وبعدها لعدم الجاهزية الفنية.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا - إبراهيما نداي - محمد عاطف - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، شيكابالا، سيف الدين الجزيري.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي  دور المجموعات  فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

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