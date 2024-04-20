محافظ سوهاج يكرم 15 من الفائزين في مسابقة الأم المثالية
قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكريم 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي"، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص.
وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.
وفازت 11 أم مثالية، كما فاز 4 آباء مثاليين من ضمن 35 متقدمين، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء الفائزين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.
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