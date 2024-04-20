السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يكرم 15 من الفائزين في مسابقة الأم المثالية

محافظ سوهاج يكرم
محافظ سوهاج يكرم 15 من الفائزين في مسابقة الأم المثالية

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكريم 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي"، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وفازت 11 أم مثالية، كما فاز 4 آباء مثاليين من ضمن 35 متقدمين، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء الفائزين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.

Advertisements

وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفيي جرجا العام وطما المركزي

التنمية المحلية: الانتهاء من مشروعات تطوير مناطق في سوهاج باستثمارات 49 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ديوان عام المحافظة شهادات التكريم مدير وحدة تكافؤ الفرص مسابقة الأم المثالية محافظ سوهاج وحدة تكافؤ الفرص

مواد متعلقة

وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفيي جرجا العام وطما المركزي

ضبط 1312 وصلة مياه غير قانونية في سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم

وكيل صحة سوهاج يتفقد 5 منشآت صحية ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية