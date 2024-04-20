السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

فيديوهات مخلة بالشرف، إحالة متهم بتهديد مدير علاقات عامة في ماركت شهير للجنايات

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد مدير علاقات عامة في ماركت شهير ورئيس نادي، بفيديوهات مخلة بالشرف.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليه كتابة بإفشاء أمور مخدشة، وأرسل له رسائل نصية مستخدمًا هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس آب مهددًا إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ نقدي قدره مائتين وخمسين ألف جنيه.

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كما حصل من المجني عليه سالف الذكر على مبالغ مالية قدرها مائة وعشرين ألف جنيه بطريق تهديده بنشر مقاطع مصوره له في اوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة.

وأنشأ واستخدم حسابًا خاصًا بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية اخبار الحوادث محكمة الجنايات ماركت شهير المحامي العام الاول

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