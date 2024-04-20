الإثنين، نقابة الصحفيين تناقش رواية "ست قصة إله"
تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "ست قصة إله"، للزميل أحمد عسكر الصحفى فى "دار الهلال".
يناقش الرواية الزميل عبد السلام فاروق مدير تحرير "الأهرام المسائي"، والروائي والناقد فرج محمود.
مناقشة رواية ست قصة إله
يدير الندوة الزميل محمد شلبى أمين الصحفى في "دار الهلال"، وذلك فى السادسة مساء الإثنين 22 أبريل 2024م، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين، تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه عن عامى (2022-2023) من الذين لم يكرموا من قبل، وذلك خلال حفل تنظمه النقابة.
تكريم حملة الماجستير والدكتوراه
وناشدت النقابة الزملاء تقديم صورة من أصل الشهادة مع إحضار الأصل للاطلاع، وذلك بإدارة شئون المجلس والأعضاء فى الدور الثاني.
وقرر مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، في يناير الماضي، إعادة إضافة فرعى "صحافة المرأة"، و"صحافة البيئة" ضمن فروع الجوائز الخاصة بعد نجاح مجلس الأمناء بالتعاون مع نقيب الصحفيين فى توفير دعم للجائزتين.
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