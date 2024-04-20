السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بالمستشفيات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

 تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انتظام سير العمل بمستشفيات المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك للوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل، فضلا عن انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

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الشبكة الوطنية للطوارئ
 من جانبه قال محافظ قنا، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات حيث تدعم الشبكة جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث تقنيات أجهزة الجيل الرابع.

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أشرف الداودي محافظ قنا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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